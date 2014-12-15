Суд прийняв рішення про ліквідацію "Харківметробуду"

Згідно з повідомленням, термін дії ліквідаційної процедури встановлено до 10 грудня 2015 року, а ліквідатором призначено керуючу санацією «Харківметробуду» Оксану Кузнєцову.

Також повідомляється, що, згідно з аудованою фінансовою звітністю, на кінець 2012 року сума зобов'язань компанії становила 29,13 млн грн, тоді як показники вартості чистих активів і власного капіталу були негативними - «мінус» 14,74 млн грн і «мінус» 14, 82 млн грн відповідно.

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням Господарського суду Харківської області від 16 листопада 2009 року, на «Харківметробуді» було запроваджено процедуру санації.

У березні 2010 року Фонд держмайна України продав державний пакет 50% + 1 акція "Харківметробуду" компанії "Південспецбуд" за 3,02 млн грн.

Читайте такожУ Харкові на двох станціях метрополітену виявили гранати27 лютого 2012 року «Харківметробуд» за рішенням зборів акціонерів звернувся до Господарського суду Харківської області з проханням порушити справу про своє банкрутство. Таке рішення було пов'язано з відсутністю джерела фінансування та великою заборгованістю підприємства. Загальна сума заборгованості підприємства становила 177 тис. грн.

Навесні 2012 року Господарський суд Харківської області порушив справу про банкрутство «Харківметробуду». Суд запровадив мораторій на задоволення вимог кредиторів. А розпорядником майна було призначено арбітражного керуючого Оксану Кузнєцову.

Довідка УНІАН. Компанія «Харківметробуд» (м. Харків) була створена в 1995 році на базі управління будівництва, заснованого в 1968 році для будівництва Харківського метрополітену.

Основними акціонерами компанії, згідно з даними Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, станом на кінець 2013 року були «Південспецбуд» (50%, м. Харків) і дві фізособи-резиденти Юрій Скляр та Олександр Авксентьєв - 19,77% і 18, 32% відповідно.

У 2013 році компанія «Харківметробуд» збільшила чистий збиток на 63,6% порівняно з 2012 роком - до 5,33 млн грн. Чистий дохід підприємства торік знизився на 6,1% - до 0,71 млн грн.