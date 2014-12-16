В одному з супермаркетів Львова підірвали банкомат

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області. Як зазначається у повідомленні, до Сихівського райвідділу міліції 16 грудня о 4:30 надійшло повідомлення від львів’янки, про те, що на одній з вулиць міста стався вибух.

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Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що невідомі підірвали вхідні двері одного із супермаркетів міста та проникли всередину приміщення. За допомогою газової установки зловмисники намагалися викрасти з банкомату гроші, проте їм це не вдалося.

За попередніми даними постраждалих внаслідок вибуху немає.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та за ч. 3 ст. 186 (грабіж) КК України.

Правоохоронці звертаються до можливих свідків цієї події та всіх, хто може допомогти встановити особи зловмисників, котрі причетні до скоєння цього злочину із проханням повідомити за телефоном «102» будь-яку інформацію, що допоможе слідству у розкритті злочину.

За інформацією львів’ян, зловмисники підірвали двері супермаркету "Барвінок".