Супрун розповіла про шкоду смартфонів для постави і дала п'ять корисних порад

Керівник МОЗ застерігає від негативного впливу гаджетів на здоров'я.

Неправильне використання смартфонів призводить до хвороб шиї і спини, оніміння пальців і болю в очах. Про це написала на сторінці в соцмережі керівник Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.

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За її словами, в останні роки збільшується кількість проблем, пов'язаних з використанням гаджетів. "Коли ми дивимося на екран смартфона або захоплено набираємо текст, то навіть не помічаємо, наскільки неприродно низько ми опускаємо голову. Ця поза вже отримала свою назву серед вчених як text neck, що позначає занадто близьке положення шиї до грудної клітки. Це відбувається, коли ми набираємо текст, тримаючи телефон в руках, чи довго читаємо щось з екрану", - написала Супрун.

Керівник міністерства пояснила, що існує прямий зв'язок між нахилом голови і тиском на хребет і м'язи плечового пояса. "Наша голова в нейтральному положенні важить близько 4-5 кг. Під нахилом до 15 градусів її вага створює напругу для шиї у 12 кг, 60 градусів – 27 кг. Уявіть, яке навантаження постійно отримують ваші спина і шия, якщо ви надовго затримуєтеся в статичному положенні в руках з телефоном", - говорить вона.

Супрун підкреслила, що в зоні ризику також перебувають руки і очі користувачів смартфонів. Зокрема, від неприродного напруги можуть виникати проблеми з пальцями і зап'ястям, а тривале читання з екрану гаджета з близької відстані провокує сухість очей і біль внаслідок менш регулярного кліпання повіками. "Якщо ви активний користувач смартфона, зверніть увагу на ці поради. Тримайте телефон на рівні грудей, підборіддя або очей, щоб мінімізувати нахил шиї і підтримувати оптимальне положення в спині. Намагайтеся міняти пальці, якими друкуєте текст або перегортаєте стрічку новин. Не розмовляйте по телефону, тримаючи його між вухом і плечем. Обмежте користування телефоном 20-хвилинними сеансами, між якими робіть короткі перерви, щоб відволіктися і зробити невелику зарядку. Робіть вправи для очей, щоб уникнути перенапруження і пересихання сітківки", - радить керівник МОЗ.