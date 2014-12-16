Завтра в Україну прийдуть дощі і відлига

Про це повідомляє «Оpogode».

Температура повітря передбачається вдень +3+8 градусів, у Криму і на Закарпатті до +10 +12 градусів. Вночі очікується в межах 3 тепла - 4 морозу.

У західній частині - дощі та мокрий сніг. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 2-6 градусів тепла.

У північних областях - дощі, періодично можливий мокрий сніг. Температура повітря вночі від 3 тепла до 4 морозу, вдень 3-8 градусів тепла.

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У центральних областях очікується волога погода. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу. Вдень 3-8 градусів тепла.

На сході України більш ймовірні опади у другій половині дня. Температура повітря вночі від 3 тепла до 4 морозу, вдень 2-7 градусів тепла.

У південній частині - переважно дощ. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 3-9 тепла, в Криму до 10-12 градусів тепла.

У Києві17 грудня очікується дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі 0-2 морозу, вдень 2-5 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с.