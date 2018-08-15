"Дикий жах!": Лобода оскандалилася через фотосесію для російського чоловічого глянцю

Шанувальників Лободи вразило те, що на обкладинці позує її крихітна донька, щоправда, у колясці.

Українська співачка Світлана Лобода стала першою співачкою з дитиною, яка прикрасила обкладинку російської версії чоловічого журналу GQ.

У розпорядженні SUPER виявився знімок, який модне видання приготувало для читачів вересневого номеру.

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"Двомісячна донька Лободи — Тільда також опинилася на обкладинці глянцю, правда, лише в колясці. Всередині номеру вперше з'явиться фото дитини співачки та її інтерв'ю про материнство і великий творчий шлях", йдеться у повідомленні.

"Їй живіт зменшили, а от про тінь забули", "Такий вигляд має мати мати??!!! Та ще недбало тримати пляшечку з молоком?! Тьху", "Дикий жах!", "Хай живе фотошоп!", "Це хіба не чоловічий журнал з красивими дівками? До чого тут мамка з немовлям?", "Тінь видає весь фотошоп", "У чому краса?! У фотошопі?", "Якщо з дитиною, то чому з голою ж**ою фоткатися?", "Вульгарщина", - розкритикували фото Лободи у коментарях.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Лобода після народження другої дитини продовжує активно працювати. Зірка опублікувала кліп на свій хіт SuperSTAR.