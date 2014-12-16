До Києва привезли Вифлеємський вогонь Миру

Вифлеємський Вогонь Миру - міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа - Вифлеємі.

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13 грудня церемонія, яка проводиться вже протягом 26 років, відбулася в церкві Густава-Адольфа у Відні за участю представників 15 країн світу. Його міжнародне гасло 2014 року - "Поділіться щастям заради миру".