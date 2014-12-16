До Києва привезли Вифлеємський вогонь Миру
23:53, 16 грудня 2014Суспільство
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Представники київського міського осередку Пласту у соборі Святої Софії в Києві передали Вифлеємський вогонь Миру київському духовенству, іноземним послам та делегаціям пластунів і скаутів з інших міст.
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Вифлеємський Вогонь Миру - міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа - Вифлеємі.
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13 грудня церемонія, яка проводиться вже протягом 26 років, відбулася в церкві Густава-Адольфа у Відні за участю представників 15 країн світу. Його міжнародне гасло 2014 року - "Поділіться щастям заради миру".
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