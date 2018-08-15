Він вигадав Гену, Чебурашку і кота Матроскіна: яким запам'ятають Едуарда Успенського (відео)
15:49, 15 серпня 2018Суспільство
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У Росії помер культовий дитячий письменник Едуард Успенський.
Яким запам'ятають Едуарда Успенського
Автор Чебурашки і кота Матроскіна пішов з життя у віці 80 років.
Він здобув популярність завдяки дитячим книгам «Крокодил Гена і його друзі», «Канікули в Простоквашино» та інші.
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За сценаріями і творам письменника відзнято 60 мультфільмів, а його твори перекладені більш ніж на 25 мов.
В останні роки Успенський конфліктував з кіностудією «Союзмультфільм», звинувачуючи її в порушенні авторських прав.
У 2014 році письменник назвав 90% росіян ідіотами через їх схвалення анексії Криму. Також Успенський вважав, російське телебачення спотворює картинку того, що відбувається в Україні.
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