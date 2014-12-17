Луганськ залишається без тепла і води

Як йдеть в повідомленні прес-служби міської ради, на сьогодні в Луганську головною перешкодою в роботі комунальних служб є перебої в подачі енергоресурсів, гостра нестача ацетилену і несправності в роботі водоводів. Два заміських водоводи – Айдарський і Кондрашівський – виведені з ладу.

"Місто одержує лише 98 тисяч метрів кубічних води замість необхідних 120. Працюють лише власні джерела. Без води залишається верхня частина Кам‘янобродського району. Щодня усуваються пориви, яких зараз на водопроводах 70, у системі каналізації – 86", - сказано в повідомленні.

Тому керівництво ОКП "Луганськвода" просить жителів не відбирати воду з системи центрального опалення на власні потреби.

За даними ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання», за останній час вдалося частково підключити до електроенергії ряд житлових будинків в селищі Червоний Яр (територіально підпорядковане Луганську).

Читайте такожНа Донбасі через обстріли бойовиків знеструмлено 24 населені пункти "Також у місті продовжується ремонт систем життєзабезпечення. Комунальні служби почали наводити лад на тих територіях, де були вириті траншеї для усунення поривів на водопроводах і теплотрасах. Фахівці ліквідовують забої в системі каналізації. Комунальні служби працюють у цілодобовому режимі. Такий графік буде доти, доки всі будинки не будуть з світлом, водою і теплом", - сказано в повідомленні.