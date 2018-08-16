Демограф розповіла про причини зниження народжуваності і способи боротьби з міграцією

Лібанова зазначила, що в Україні з кожним новим поколінням менше молодих людей, і, відповідно, нижча народжуваність. Щодо міграції вона зазначила, що не буде територія в центрі Європи з такими природними ресурсами пустувати.

Напередодні нового перепису населення академік-демограф Елла Лібанова прогнозує його результати, закликає не боятися відтоку робочих рук і мізків з України на Захід і запевняє: країна з м'яким кліматом в центрі Європи ніколи не буде пустувати.

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Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню "Новое время". "Ми плануємо провести перепис за допомогою планшетів, в електронному вигляді. Другий метод - онлайн-реєстрація, де людина, зареєструвавшись, може сам заповнити інформацію про себе і свою сім'ю. Ми відмовляємося від перепису по телефону, але зберігатиметься перепис за підписними паперовими листами для людей, які не бажають вказувати дані на електронному носії безпосередньо. Бюджет майбутнього перепису - за оцінками Держстату і з моїми коригуваннями - близько 3 млрд грн, і це один з найдешевших варіантів", - повідомляє Лібанова.

Щодо рівня народжуваності в країні, демограф зазначає, що на 1 січня 1993 року українців було 52 млн. "Для того щоб населення країни не зменшувалось, важливо, щоб на 100 жінок доводилося 213-215 дітей", - повідомила вона, додавши, що такого в Європі немає вже ніде, тому і Україна знаходиться цілком в європейському типі репродукції. "У нас показник народжуваності 1,6, в більшій частині Європи - 1,3. Дітей з коефіцієнтом 2,15 українська жінка не народжує з кінця 60-х років минулого століття. Це створює воронку зниження народжуваності", - розповідає Лібанова та зазначає, що з кожним новим поколінням менше молодих людей, менше тих, хто народжує, менше народжуваність.

Крім того, вона міркує, що міграція - невід'ємна частина розвитку цивілізації і ознака глобалізації. Вона висловила впевненість в тому, що люди будуть їхати туди, де умови життя здаються їм цікавішими. "Зупинити такий процес складно. Влада повинна до цього адаптуватися і вже зараз думати, як вирішувати існуючі проблеми, як заповнювати робочі місця", - зазначає вона, підкреслюючи при цьому, що всі не виїдуть.

Повну версію інтерв'ю з Еллою Лібановою читайте у новому номері журналу "Новое время" від 16 серпня 2018 року.