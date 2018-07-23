Нова платформа відстеження виїжджаючих українців зафіксувала вже понад 350 тисяч тих, хто залишив Україну

На даний момент онлайн-платформа зафіксувала понад 357 тис. виїхали. І кожну хвилину ця кількість збільшується на два людини.

Україна через високі темпи трудової міграції втрачає не тільки робочі кадри, але і частину активного населення. В результаті вже в найближчому майбутньому країна може перетворитися на край пенсіонерів. Всього за кілька місяців існування онлайн-платформа ukrainianpeopleleaks.com зафіксувала 350 тис. виїхали з країни.

На сайті можна в онлайн-режимі простежити, скільки українців залишає країну в пошуках кращого життя. Авторство ідеї платформи ukrainianpeopleleaks.com невідомо. Назва співзвучна з гучним WikiLeaks. Це міжнародна некомерційна організація, яка оприлюднює секретну інформацію з анонімних джерел.

Ukrainianpeopleleaks ілюструє головний наслідок міграції – скорочення населення. Як заявив в минулому році міністр закордонних справ Павло Клімкін, щомісяця на заробітки виїжджає близько 100 тис. українців. У той же час міністр соцполітики Андрій Рева заявив, що в міграції знаходяться 3,2 млн осіб, а проблема торкнулася 9 млн осіб (у тому числі дітей заробітчан).