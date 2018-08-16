Десантний корабель ВМФ США вперше увійшов у Чорное море

Кораблі даного типу можуть здійснювати гуманітарні місії, перекидання військ, вантажів та військової техніки.

До Чорного моря увійшов високошвидкісний десантний корабель Військово-морського флоту (ВМФ) США USNS «Carson City» (T-EPF-7).

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Це перше судно типу JHSV, що пройшло Босфор та зайшло до Чорного моря.

Кораблі типу JHSV є багатоцільовими, що призначені для роботи в мілководних портах та фарватерах, передає mil.in.ua. Вони можуть здійснювати гуманітарні місії, перекидання військ, вантажів та військової техніки. Здатні розміщувати на своєму борту піхотний батальйон або інші підрозділи середнього розміру зі штатною технікою включно з танками M-1 Abrams.

Головним кораблем серії є USNS «Spearhead» (T-EPF-1). Він був введений до складу ВМС США 5 грудня 2012 року.

Останній – USNS «Burlington» (T-EPF-10) нещодавно завершив випробування та готується до передачі ВМФ США.