Десантний корабель ВМФ США вперше увійшов у Чорное море

15:10, 16 серпня 2018
Суспільство
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USNS «Carson City» (T-EPF-7) під час проходження Босфору \ Фото: Yörük Işık

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Це перше судно типу JHSV, що пройшло Босфор та зайшло до Чорного моря.

Кораблі типу JHSV є багатоцільовими, що призначені для роботи в мілководних портах та фарватерах, передає mil.in.ua. Вони можуть здійснювати гуманітарні місії, перекидання військ, вантажів та військової техніки. Здатні розміщувати на своєму борту піхотний батальйон або інші підрозділи середнього розміру зі штатною технікою включно з танками M-1 Abrams.

Головним кораблем серії є USNS «Spearhead» (T-EPF-1). Він був введений до складу ВМС США 5 грудня 2012 року.

Останній – USNS «Burlington» (T-EPF-10) нещодавно завершив випробування та готується до передачі ВМФ США.

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Теги: #корабель#Чорне море#ВМФ США