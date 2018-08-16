Дитина як з концтабору: депутата, який довів 4-річного сина до виснаження, хочуть позбавити мандата

Якщо експертиза покаже, що батьки морили сина голодом, їм загрожує кримінальна відповідальність за злісне невиконання своїх обов'язків.

Чотирирічну дитину на Кіровоградщині забрали у батьків у стані сильного виснаження – при нормі 16 кілограмів хлопчик важив лише 7. Батько малюка, депутат місцевої районної ради Олександр Мольченко, спочатку прикривався своїм мандатом і заявляв, що правоохоронці незаконно викрали сина.

Довго вдавати із себе великого політика не вийшло – "Радикальна партія", від якої чоловік балотувався на минулих виборах, рішуче має намір позбавити його депутатства, передає "КП".

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Причому, кажуть, не тільки через недавній випадок, а взагалі через поведінку, ставлення до дітей, суспільства, роботи. До речі, членом партії Мольченко ніколи не був, а два роки тому депутати виключили із фракції.

"Позбавити мандата теж хотіли, але процедура юридично складна, тому все якось руки не доходили. Тепер, після того, що сталося, ми почали діяти активніше, - розповів голова кіровоградської обласної організації "Радикальної партії" Михайло Бевзенко. - Також наполягаємо на позбавленні Олександра батьківських прав. Дітей треба забирати, причому терміново. Таких людей треба карати відповідно до законодавства України. Це жахливо, коли дитину довели до такого стану".

Жителі Новоукраїнки активно збирають підписи, щоб відправити у "відставку" депутата. Також це питання "радикали" обіцяють винести спочатку на комісію у райраді, а потім і на сесію міськради. Поки це єдина можливість забрати у горе-батька звання депутата.

Крапку в цій історії має поставити суд. Якщо експертиза покаже, що батьки морили сина голодом, їм загрожує кримінальна відповідальність за злісне невиконання своїх обов'язків.

Як повідомляли ЗМІ, 14 серпня в Новоукраїнці Кіровоградської області від рідних батьків врятували чотирирічного хлопчика, який замість 16 кілограмів – норми для свого віку – важив всього 7.