Стосовно кримськотатарської поетеси окупанти проводять перевірку за нібито «антивоєнні вірші» - ЗМІ

Вірші були опубліковані 9 травня цього року.

Підконтрольний Кремлю Слідчий відділ у Залізничному районі Сімферополя проводить дослідчу перевірку щодо кримськотатарської поетеси Аліє Кенжалієвої за ст. 354.1 КК Росії (реабілітація нацизму) за нібито антивоєнні вірші, опубліковані в газеті «Къырым» 9 травня 2018 року.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Про те, що ведеться дослідча перевірка, Кенжалієвій повідомив слідчий карного розшуку управління МВС Росії в окупованому Криму 27 червня.

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«Він сказав, що мені потрібно дати пояснення з приводу моїх віршів. Коли я прийшла до слідчого, почав питати, чому мені не подобається День перемоги, чому так негативно ставлюся до свят, чому в тому чи іншому рядку написала саме так, що хотіла цим сказати. Спочатку слідчий намагався мене провокувати, говорив, що я до чогось у віршах закликаю, не поважаю героїв і пам'ятні дати. Я пояснила, що для мене День перемоги - не свято, а трагедія, і що - це ліричний твір, в якому кожен може побачити те, що хоче. Також я додала, що поважаю загиблих і не хочу, щоб їхня смерть була приводом для свята», - розповіла поетеса.

26 липня Кенжалієва направила письмову заяву керівнику слідчого відділу по Залізничному району Сімферополя з проханням надати інформацію про хід дослідчої перевірки. Станом на 17 серпня відповіді поетеса не отримала.