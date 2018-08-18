Туроператор власним коштом відвезе в Україну громадян, які не постраждали в аварії автобуса в Польщі (відео)

Наразі українці, які не постраждали внаслідок аварії, перебувають у готелі в Перемишлі.

Туристичний оператор «Аккорд-Тур» власним коштом перевезе з Польщі в Україну громадян, які більше не потребують медичної допомоги після дорожньо-транспортної події за участі автобуса поблизу Перемишля.

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Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

Він повідомив останні дані, станом на 17.30 за київським часом, щодо ДТП в Підкарпатському воєводстві Польщі.

"42 особи перебувають в медичних закладах Польщі з травмами різного ступеню тяжкості", - сказав Погорельцев.

На цей час консул генерального консульства України у Любліні Артем Валах відвідав у лікарнях 21 особу, з них 5 дітей.

Як додав Погорельцев, серед госпіталізованих "одна особа - у тяжкому стані, перебуває у шпиталі міста Санок", ще "одна особа відмовляється оперуватися, побоюючись високої плати за медичні послуги".

За словами директора Департаменту консульської служби, у Перемишлі перебуває представник туристичного оператора «Аккорд-Тур».

"Зі слів представника туроператора, всі громадяни, які не постраждали в ДТП, або більше не потребують медичної допомоги, будуть перевезені в Україну за рахунок компанії «Аккорд-Тур»", - повідомив Погорельцев.

Він додав, що, за даними представника туроператора, всі пасажири автобуса були застраховані (груповий договір страхування). Зокрема, компанія «Аккорд-Тур» надала страховий поліс у медзакладі, а страхова компанія від обов’язків за договором не відмовляється.

Крім того, особи, які не потребують медичної допомоги, розміщені у готелі в Перемишлі.

"Почесне консульство забезпечує предметами першої необхідності всіх громадян України, постраждалих в ДТП", - додав Погорельцев.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі внаслідок ДТП за участі автобуса, що сталася ввечері 17 серпня, загинули троє українців, ще 42 було госпіталізовано.

Загалом в автобусі перебував 51 український турист, два водія й екскурсовод.

Раніше Погорельцев у коментарі УНІАН повідомив, що водій автобуса є українцем, його опитують польські правоохоронці, йому буде обрано запобіжний захід.

Окружна прокуратура Перемишля розглядає перевищення швидкості як одну з причин виникнення ДТП за участі автобуса з українськими туристами в Польщі.