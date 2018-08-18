У Польщі внаслідок аварії автобуса загинуло троє українців, ще 37 госпіталізовані - МЗС

Загалом в автобусі на момент аварії перебував 51 громадянин України.

У Польщі внаслідок дорожньо-транспортної події за участі автобуса загинуло троє українців, ще 37 було госпіталізовані до різних медичних закладів.

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Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

Він зазначив, що всього в автобусі на момент аварії ввечері 17 серпня перебував 51 громадянин України.

"Дійсно, підтверджується троє загиблих. 37 в лікарні. Один з постраждалих у тяжкому стані, 36 – у стані середньої тяжкості, стабільному. Решта вже повертається в Україну. Вже є автобус на місці в Перемишлі", - сказав дипломат.

Він додав, що український консул працює і надає максимального сприяння постраждалим українцям. "Консул України - на місці. У взаємодії з поліцією та лікарями медзакладів, в яких госпіталізовані постраждалі, вживає заходів з організації надання допомоги потерпілим", - сказав Погорельцев.

Зокрема, українців було госпіталізовано до медичних закладів у Перемишлі, Ярославі, Леску, Бжозові, Саноку та Устриках Дольних.

"Водій - українець. Наразі його опитують. Окружною прокуратурою Перемишля відкрито провадження. За результатами провадження водію буде обрано запобіжний захід", - наголосив Погорельцев.

Раніше польські ЗМІ повідомляли, що внаслідок аварії українського автобуса у Польщі ввечері 17 серпня загинуло троє осіб і ще 51 було госпіталізовано. Автобус прямував зі Львова до Відня.