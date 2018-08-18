У Луцьку господарі майже до смерті заморили голодом собаку (відео)

Аби врятувати собаку від вірної смерті, об'єдналися пересічні містяни.

У Луцьку господарі ледь не до смерті заморили голодом собаку. На вулицю теж не виводили кілька місяців.

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Якимось дивом знесилена тварина таки вибігла надвір та своєю худорбою просто вжахнула перехожих. Аби врятувати її, об'єдналися пересічні містяни.

Як йдеться у сюжеті ТСН, за три дні перебування у клініці Белла не може ніяк напитися. Ветеринари кажуть, що в такому критичному стані ще собак не бачили, зараз вона має важити 30-35 кг, але важить менше половини своєї норми.

Пса побачили на вулиці випадково, жінка відзняла його на відео і виклала в інтернет. Небайдужі почали його шукати і прочісувати райони. Пошуки привели у одну з квартир міста, в якій мешкають 20-річний хлопець зі своєю бабусею. Кажуть, раніше там був наркопритон. Сусіди не бачили, щоб хлопець вигулював собаку, навіть гавкоту не чути було.

Волонтери знайшли родича господарів і він не вагаючись продав їм собаку за 200 грн.

У свою чергу, зоозахисники написали заяву в поліцію.