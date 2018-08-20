В Авдіївці після річної перерви відновили газопостачання

Зараз тривають роботи з перевірки систем газопостачання та підключення абонентів у багатоповерхівках.

У Авдіївці Донецької області після більш ніж річної перерви почали подавати газ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації (ВГА) Олександр Куць.

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"Авдіївка отримала газ. Зараз тривають роботи з перевірки систем газопостачання та підключення абонентів у багатоповерхівках. На цих роботах задіяні 170 працівників "Донецькоблгазу" і 25 одиниць техніки. Сьогодні зусилля газовиків зосереджені на Авдіївці, завтра обіцяють розпочати роботи в одному-двох селищах Ясинуватського району", – зазначив Куць.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2017 року через обстріли проросійськими терористами в результаті аварії на магістральному газопроводі без газопостачання залишилися 20 тисяч жителів Авдіївки і населених пунктів Ясинуватського району. Після цього було вирішено побудувати газопровід довжиною понад 14 км до Авдіївки в обхід тимчасово окупованій території. 13 січня 2018 року було завершено будівництво газопроводу від селища Очеретине до Авдіївки.