Психолог розповіла, як допомога батькам під час канікул впливає на дітей (відео)

15:53, 21 серпня 2018
Суспільство
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Працюючі діти стають самостійнішими і відповідальнішими / скріншот відео ТСН

Як йдеться в сюжеті ТСН, шкільні канікули на селі - це зазвичай сапання та пасіння корів. Все літо діти допомагають батькам по господарству замість таборів чи відпочинку на морі.

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Психолог Ганна Коцюба зазначає, що в разі, якщо дитяча праця не з-під палиці та ще й приносить моральне задоволення, такі канікули приносять лише користь.

«Якщо це подобається дитині, вона залучена до процесу, це краще, аніж проводити час у гаджетах», – зазначила вона.

До того ж, працюючі діти стають самостійнішими і відповідальнішими. Головне тут – міра, не переборщити з навантаженнями, зазначається в сюжеті.

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Теги: #діти#психологи#канікули