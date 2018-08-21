Психолог розповіла, як допомога батькам під час канікул впливає на дітей (відео)
15:53, 21 серпня 2018Суспільство
365 0
Психолог вважає, що в разі, якщо дитяча праця не з-під палиці та ще й приносить моральне задоволення, такі канікули приносять лише користь.
Працюючі діти стають самостійнішими і відповідальнішими / скріншот відео ТСН
Психологи розповіли, чи впливає на дітей домашня робота замість відпочинку на морі та в таборі під час літніх канікул.
Як йдеться в сюжеті ТСН, шкільні канікули на селі - це зазвичай сапання та пасіння корів. Все літо діти допомагають батькам по господарству замість таборів чи відпочинку на морі.
Читайте також"Стрес на все життя": психологи радять бути обережними з рідкісними іменами для дітей
Психолог Ганна Коцюба зазначає, що в разі, якщо дитяча праця не з-під палиці та ще й приносить моральне задоволення, такі канікули приносять лише користь.
«Якщо це подобається дитині, вона залучена до процесу, це краще, аніж проводити час у гаджетах», – зазначила вона.
До того ж, працюючі діти стають самостійнішими і відповідальнішими. Головне тут – міра, не переборщити з навантаженнями, зазначається в сюжеті.
Психологи розповіли, чи впливає на дітей домашня робота замість відпочинку на морі та в таборі
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter