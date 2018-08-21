Справу про вбивство правозахисниці Ноздровської перенаправили в Ірпінський суд

Суд наголошує, що судове провадження з перевірки обґрунтованості поданого обвинувального акту здійснюватиметься на засадах верховенства права.

Кримінальне провадження щодо Юрія Россошанського, який обвинувачується у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської перенаправили до Ірпінського міського суду Київської області.

Як повідомляє прес-служба суду, справа була передана з Вишгородського районного суду Київської області за ухвалою апеляційного суду Київської області.

"До Ірпінського міського суду Київської області надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням Юрія Россошанського у вчиненні кримінального правопорушення за п.6 ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів)", - йдеться в повідомленні.

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"Суд наголошує, що судове провадження з перевірки обґрунтованості поданого обвинувального акту здійснюватиметься на засадах верховенства права", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня за процесуального керівництва Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури було затверджено та направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно Юрія Россошанського.

У прокуратурі повідомили, що Россошанського затримано правоохоронними органами на початку січня поточного року.

Затриманому було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Отримані під час досудового розслідування висновки судово-медичної експертизи вказали на чисельні ножові поранення у потерпілої, що стало підставою для зміни раніше повідомленої йому підозри.

Довідка УНІАН. 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня 2017 року, виявили у місцевій річці. Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку у вересні 2015 року збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородської райсуду Дмитро Россошанський. 8 січня за підозрою у вбивстві Ноздровської затримали батька Дмитра Россошанського - Юрія Россошанського. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 26 червня суд ще на два місяці – до 24 серпня - продовжив строк тримання Юрія Россошанського під вартою.