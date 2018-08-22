Справа "перекладача-шпигуна з Кабміну": прокурор розповів про фото зустрічі обвинуваченого з агентом РФ

Наприкінці минулого року СБУ заявила про викриття чиновника секретаріату Кабміну, який діяв в інтересах російських спецслужб.

Голосіївський районний суд міста Києва переніс на 3 вересня розгляд кримінального провадження проти Станіслава Єжова - колишнього перекладача прем’єр-міністра України, якому інкримінують державну зраду.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя була змушена оголосити перерву в засіданні до 3 вересня через слабку підготовленість прокурора Олексія Вдовиченка.

Читайте такожЧиновника-шпигуна з Кабміну до викриття перевіряли багато разів - Гройсман

Під час виступу Вдовиченко заявив, що у слідства є докази, а саме фотографії, на яких зафіксовано, як Єжов зустрічається в ресторані зі співробітником ГРУ генштабу збройних сил Росії.

На рішення суду про перенесення засідання через непідготовленість прокурора вже відреагували в ГПУ, зокрема, речник Генпрокуратури Андрій Лисенко у Facebook написав: «Деякі особи через ЗМІ поспіхом поширили недостовірну та перекручену інформацію про начебто непідготовленість сторони обвинувачення у провадженні про держзраду Єжова». Лисенко стверджує, що сьогодні суд лише визначився з процедурою дослідження доказів, а після цього прийняв рішення про оголошення перерви до 3 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2017 року Служба безпеки України заявила про викриття чиновника секретаріату Кабміну, який діяв в інтересах спецслужб РФ. Правоохоронці встановили, що він був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження. За даними заступника начальника Головного слідчого управління СБУ Віталія Маякова, Єжов збирав інформацію на завдання ГРУ генштабу збройних сил Росії.

У Кремлі заявили, що читали новину про затримання чиновника секретаріату Кабміну України, але конкретною інформацією не володіють.

30 липня 2018 року стало відомо, що справу Єжова розглядатиме Голосіївський районний суд міста Києва. Єжов обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.