Визначено, де судитимуть перекладача-шпигуна з Кабміну

Голосіївський райсуд Києва розглядатиме справу про держзраду екс-перекладача Гройсмана.

Голосіївський районний суд міста Києва розглядатиме кримінальне провадження стосовно Станіслава Єжова – колишнього перекладача прем’єр-міністра України.

Як повідомляє прес-служба Апеляційного суду міста Києва, відповідне рішення про визначення територіальної підсудності провадження ухвалено на сьогоднішньому засіданні.

"Кримінальне провадження стосовно Єжова направлено для розгляду до Голосіївського районного суду міста Києва", - йдеться в повідомленні.

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В суді нагадують, що Єжов обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2017 року Служба безпеки України заявила про викриття чиновника секретаріату Кабміну, який діяв в інтересах спецслужб РФ. Правоохоронці встановили, що він був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження. За даними заступника начальника Головного слідчого управління СБУ Віталія Маякова, Єжов збирав інформацію на завдання ГРУ генштабу збройних сил Росії. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру.

У Кремлі заявили, що читали новину про затримання чиновника секретаріату Кабміну України, але конкретною інформацією не володіють.