В ОБСЄ закликали негайно звільнити утримуваного бойовиками журналіста Асєєва

Український журналіст Станіслав Асєєв понад рік перебуває в полоні утримуваних Росією бойовиків.

Представник Організації з безпеки і співпраці в Європі Арлем Дезір закликає негайно звільнити українського журналіста, якого утримують підтримувані Росією бойовики.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Я з полегшенням дізнався, що Станіслав Асєєв живий. Він повинен бути негайно звільнений, і будь-яка спроба змусити чи зманіпулювати його «зізнання» має бути припинена як порушення міжнародного права», – заявив Дезір.

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Як повідомляв УНІАН, Асєєв зник 2 червня 2017 року на території, контрольованій бойовиками «ДНР». Сім'я та друзі зниклого журналіста побоювались, що його затримано так званою «владою», і йому загрожують тортури та жорстоке поводження. З тих пір не було достовірної інформації про його долю та місцезнаходження. Представники бойовиків стверджували, що не мають інформації про зникнення журналіста.

8 вересня 2017 року Геращенко заявила, що бойовики підтвердили, що Асєєв перебуває у них, і його прізвище є списках на обмін заручниками.

5 липня 2018 року колишній народний депутат Єгор Фірсов повідомив, що Асєєв розпочав голодування.

17 серпня телеканал «Россия 24» показав програму, в якій полонений журналіст Станіслав Асєєв нібито підтверджує, що працював на українську розвідку. Бойовики вперше показали Асєєва від моменту затримання. "Бойовики вибили зі Стаса зізнання у шпигунстві і співпраці із розвідкою. Йому присвятили цілу передачу на каналі "Росія 24", - написав нардеп Фірсов.