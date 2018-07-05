Після року в полоні бойовиків "ДНР" у жахливих умовах український журналіст Асєєв розпочав голодування

До рішення розпочати голодування Станіслава Асєєва підштовхнуло погане поводження в полоні.

Український журналіст Станіслав Асєєв (відомий також під псевдонімом Васін), якого утримують у полоні бойовики "ДНР", тиждень тому розпочав голодування.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній народний депутат Єгор Фірсов.

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"Отримав інформацію про те, що український журналіст Станіслав Асєєв, якого вже рік тримають у неволі бойовики «ДНР» за його журналістську діяльність, тиждень тому розпочав голодування. До такого рішення його підштовхнуло погане поводження. Стаса утримують у сирому приміщенні, він хворіє, але не отримує необхідних ліків. Крім того, сама ситуація дика - адже в бойових діях він не брав участі, ніяких злочинів не скоював і перебуває в полоні лише за те, що працював журналістом», - повідомив Фірсов.

Він закликав міжнародні організації звернути увагу на факт голодування Асєєва й по можливості сприяти якнайшвидшому його обміну.

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Як повідомляв УНІАН, Асєєв зник 2 червня 2017 року на території, контрольованій бойовиками «ДНР». Сім'я та друзі зниклого журналіста побоювались, що його було затримано так званою «владою», і йому загрожують тортури та жорстоке поводження. З тих пір не було достовірної інформації про його долю та місцезнаходження. Досі представники ОРДО стверджували, що не мають інформації про зникнення журналіста.

Як повідомила 8 вересня 2017 року представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, бойовики підтвердили, що Асєєв перебуває у них, і його ім'я фігурує в списках на обмін заручниками.