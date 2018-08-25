Після святкування Дня Незалежності центр Києва перетворився на смітник (фото)

Гори сміття можна побачити від Хрещатика, де проходив святковий парад, до НСК "Олімпійський".

Вулиці столиці вранці 25 серпня не порадували своєю чистотою після святкування Дня Незалежності України. По всьому центру місцями гори сміття, люди, які сплять на лавочках, а всі парапети і сходинки заставлені порожніми пляшками.

Про це повідомляє "Інформатор".

Гори сміття можна зауважити від Хрещатика, де проходив святковий парад, до НСК "Олімпійський", де ввечері 24 серпня відіграв великий концерт гурт "Океан Ельзи".

Як повідомляв УНІАН, на Хрещатику під час параду військ з нагоди 27-ї річниці Незалежності України та 100-ї річниці відродження української державності були продемонстровані передані Україні Сполученими Штатами Америки переносні протитанкові ракетні комплекси "Джевелин".