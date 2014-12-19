СБУ розповіла подробиці про терористку ГРУ, яка планувала підірвати бомбу на Майдані

Куратором затриманої терористки з Луганська Анастасії Коваленко, що планувала скоїти вибух в центрі Києва, був співробітник ГРУ Генерального штабу РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський.

Читайте такожСБУ затримала жительку Луганська, яка планувала теракт в центрі Києва (фото, відео)

Розповідаючи про деталі затримання Коваленко, він повідомив, що її було затримано в сквері біля Театру імені Івана Франка в центрі Києва. При ній була жіноча сумка, начинена вибухівкою та вражаючими елементами. «Маршрут її пересування після прибуття в Київ починається з Майдану Незалежності, біля Будинку профспілок. Під час переміщення вона намагалася виявити візуально спостереження, що за нею велося. Нервувала, постійно, кожні 5 хвилин, зв'язувалась по телефону зі своїм куратором - співробітником ГРУ Генштабу РФ». - сказав радник голови СБУ.

Лубківський додав, що терористка відмовилася від плану залишити сумку з вибухівкою на Майдані Незалежності, оскільки в той день - 17 грудня, там не було масових заходів. Потім, за словами Лубківського, після того, як співробітники СБУ почали глушити її мобільний, терористка запанікувала, вона намагалася приховати сумку з вибухівкою і тому було прийнято рішення її затримати, що й було зроблено в сквері біля Театру ім. Франка.

Також Лубківський розповів, що Коваленко вже допитали і вона дала свідчення на свого куратора із Росії.

«Її ментор - Костянтин - давав їй команди працювати біля Будинку профспілок, якщо там зберуться люди. Але в той день не відбулися мітинги, що були заплановані раніше. Коли стало зрозуміло, що мітингу не буде, Костянтин дав їй команду вибрати людне місце і приймати самостійне рішення, і саме в цей момент співробітники контррозвідки СБУ вирішили її затримувати”, - сказав Лубківський.

А його словами, сьогодні Шевченківський райсуд Києві обере запобіжних захід для затриманої терористки, і в СБУ впевнені, що це буде взяття під варту.

Читайте такожСБУ затримала терористичну групу, яку очолював колишній співробітник Інтерполу

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Служба безпеки України затримала жительку Луганська, яка планувала скоїти теракт у центрі Києва.

“Силами безпеки, департаменту контррозвідки вдалося запобігти жахливій трагедії в центрі міста Києва - теракту, який мав бути скоєний буквально найближчим часом”, - сказав Лубківський.

За його словами, злочин мала здійснити жителька міста Луганська Анастасія Коваленко, у якої було вилучено вибуховий пристрій потужністю у тротиловому еквіваленті 3 кілограми.