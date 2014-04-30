Завербовані розвідкою РФ українці проходили перепідготовку в таборі під Феодосією - СБУ

Завербовані російською розвідкою громадяни України проходили перепідготовку у військовому таборі під Феодосією, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Як повідомляється, Служба безпеки України здійснює розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст.111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України стосовно громадянина України «К», який працював на іноземну розвідку.

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У ході оперативно-слідчих дій затриманий повідомив, що у квітні ц.р. був завербований співробітником ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ під час поїздки до АР Крим. З його слів, кожен мав змогу приїхати й вступити до лав так званої «самооборони» Криму з подальшим проходженням підготовки на базі навчального центру морської піхоти під Феодосією. Громадяни України, які вступали до незаконних озброєних формувань, отримували по 100 гривень на добу, а ті, хто мав військову підготовку, - у декілька разів більше.

У навчальному центрі проходили перепідготовку громадяни України та Російської Федерації, де їх готували для ведення диверсійної діяльності на території України. Навчання проводили інструктори силових відомств РФ.

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За інформацією СБУ, на виконання завдань іноземної спецслужби громадянин "К" у період з 6 по 8 квітня на чолі групи з 10 осіб брав участь в сепаратистських заходах у Харківській області, у т.ч. пов’язаних із силовим захопленням будівель державних органів влади.

Також прес-центр надає відео зі свідченнями цього громадянина: