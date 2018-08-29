У роковини Іловайської трагедії під посольством Росії спалили "Путіна" з прапором терористів (фото, відео)

Біля установи розмістили хрести з фотографіями загиблих в Іловайську військових.

Під російським посольством у Києві зібралися бійці та родичі загиблих в Іловайську із вимогою прибрати руки від України.

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Нагадавши що в цей день, чотири роки тому, саме президент Росії Володимир Путін влаштував справжню бійню в Іловайську, йдеться в сюжеті ТСН.

Після молебню за загиблими учасники акції показово спалили опудало Путіна та спробували передати російським дипломатам ухвалену резолюцію про негайне звільнення політв'язнів.

Та до них ніхто з дипломатів так і не вийшов. Сказали надсилати листа поштою.

Довідка УНІАН. 28 серпня 2014 року українські війська, які складались переважно із добровольчих батальйонів, потрапили в оточення в Іловайську Донецької області . За даними СБУ, під Іловайськом на той час перебували 3,5 тис. російських військових. У ніч на 29 серпня президент РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків з закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, які опинилися в оточенні. 29 серпня вранці українські військові двома організованими колонами почали рух з міста за попередньо узгодженими з російською стороною маршрутами.

Обидві колони під час виходу з міста були розстріляні бойовиками та російськими регулярними військами.