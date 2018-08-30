Співак-українофоб скасував концерт в Одесі після тиску активістів (фото)
Співак-українофоб Євген Южин пообіцяв скасувати свій концерт в Чорноморську, повідомити про скасування на своїй сторінці у Фейсбуці і вказати справжню причину відміни.
Про це повідомляють активісти організації «Небайдужі».
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Нагадаємо, вчора ця громадська організація зажадала, щоб СБУ захистила культурний простір України від співака, підтримує військову агресію проти нашої країни і висловлюється на підтримку так званих «ЛНР» і «ДНР».
Активісти організації «Небайдужі» опублікували частину листування з Євгеном Южиним. У своєму повідомленні співак пише, що концерту не буде і обіцяє опублікувати цю інформацію на своїй сторінці.
В якості причини скасування концерту, за словами Южина, буде названо наявність громадянського суспільства в Україні.