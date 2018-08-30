Європейська військова компанія тренувала українських правих радикалів – Bellingcat

Деякі українські випускники курсів для спецназу наразі є членами активних ультраправих організацій.

Європейська компанія European Security Academy (ESA), яка пропонує просунуті тренувальні курси для сил безпеки та військових, з 2016 року тренувала бійців «Азова» та інших ультраправих.

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Про це йдеться в результатах розслідування, проведеного Bellingcat.

Відзначається, що велика група з України пройшла курс підготовки, який нагадує підготовку бійців спеціальних підрозділів в тренувальному центрі ESA у Польщі.

Серед тих, хто пройшов тренінги ESA з поводження зі зброєю і тактиці, як стверджується, опинилися діючі активісти українських ультраправих організацій, пов'язаних з цькуванням і нападами на українських ромів, ЛГБТ, і правозахисників: «Традиції і Порядку», «Національного Корпусу» та «Національних Дружин».

Принаймні один випускник курсів ESA надалі навчав поводженню зі зброєю членів «Національного Корпусу».

Керуючий директор ESA заявив Bellingcat, що компанія відмовилася б проводити тренування для прихильників ультраправих ідеологій та/або осіб, пов'язаних з ультранаціоналістичними організаціями. Однак кілька українських випускників ESA мають добре задокументовані публічні зв'язки з ультранаціоналістичними організаціями та ідеологіями.

Підкреслюється, що деякі випускники курсів наразі є членами ультранаціоналістичних організацій. Інші протягом багатьох років публікували численні фотографії, на яких вони підкидають руки в нацистському вітанні, або ж мають добре видимі характерні для расистів татуювання.

В ESA заявили, що компанія проводить докладні перевірки кандидатів, однак не уточнили, які критерії є підставою для відмови в навчанні.

Відзначається, що в пості на Фейсбуці ESA Ukraine від березня 2016 року представлена подяку від полку «Азов», яке в Bellingcat називають «формуванням, оточеним скандалами через його ультраправу ідеологію».

Представлена грамота подяки була підписана тодішнім командиром полку «Азов» – Ігорем «Черкасом» Михайленком. Наразі «Черкас» очолює вуличне крило «Азова» — «Національні Дружини».

European Security Academy (ESA) — одна з провідних компаній світу у сфері підготовки сил безпеки та військових, з штабквартирою у Вроцлаві (Польща).

Нагадаємо, в червні "Національні дружини" розгромили табір ромів в Голосіївському парку в Києві.