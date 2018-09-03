Видавництво «Ранок» розмістило у відкритому доступі електронні версії підручників

На офіційному сайті видавництва http://ranok.com.ua/ розміщено електронні версії 18 підручників для 1 класу за програмою нової української школи (НУШ) та 25 підручників для 10 класу. Усі підручники мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Школярі й учителі можуть безкоштовно використовувати електронні версії цих підручників вже з 1 вересня – з початку нового навчального року.

На офіційному інтернет-ресурсі видавництва електронні версії підручників подані у форматі PDF. Їх можна скопіювати як на комп᾿ютер або планшет, так і на смартфон.

Також електронні версії підручників і додаткові матеріали до них розміщено на освітньому ресурсі «Інтерактивна школа» http://interactive.ranok.com.ua/

«Ми випускаємо всі підручники з додатковими навчальними матеріалами: безкоштовними онлайн-тестами, навчальними презентаціями, відеороликами тощо. Вони також розміщені на нашому ресурсі», – розповів генеральний директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов.

Цього року за ініціативою Міністерства освіти і науки видавництво «Ранок» у співпраці з компанією EdPro працювало над створенням восьми електронних інтерактивних підручників для 1, 5 та 10 класів. Це «Я досліджую світ», «Мистецтво», «Математика» для 1 класу, «Вступ до історії» та «Природознавство» для 5 класу та «Біологія» для 10 класу. Підручники з інтерактивними тестами, навчальними іграми, 3D моделями, доповненою реальністю є повноцінними навчальними посібниками, в яких теоретичний матеріал підкріплено цікавими мультимедійними додатками. Це допомагає вчителеві провести захопливий урок, підвищує мотивацію учнів до навчання.

Зараз створені електронні підручники проходять процес грифування в ІМЗО.