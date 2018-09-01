"Донецьк взятий у кільце військовою технікою": бойовики не випускають людей з окупованих територій Донеччини

За словами представника омбудсмена у Донецькій та Луганський області, після ліквідації ватажка "ДНР" Захарченка його найближче оточення намагається покинути псевдореспубліку.

Українські прикордонники відмічають відсутність руху осіб та транспорту з боку окупованих територій Донбасу.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Там зазначили, що відсьогодні у зв'язку з безпековою складовою змінено часовий режим на КПВВ: пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється з 7.00 до 18.30. Водночас рух громадян відбувається в односторонньому порядку.

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"В той же час наголосимо, що на КПВВ в межах Донецької області рух громадян відбувається тільки в напрямку тимчасово окупованої території, у зворотному напрямку відмічається відсутність руху осіб та транспортних засобів. Зі слів громадян, що прямували через лінію розмежування до тимчасово окупованої території України та повернулись на КПВВ, прикордонникам зі складу Об’єднаних сил, стало відомо, що російсько-окупаційні війська здійснюють вибірковий пропуск лише в напрямку ТОТУ та повністю відмовляють у виїзді на територію підконтрольну українській владі", - йдеться у повідомленні.

У тойже час представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський, повідомив, що не випускають з "ДНР" й у Росію та "ЛНР".

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"КПВВ "Майорськ" працює тільки на в'їзд в «ДНР». КПВВ "Мар'їнка" та "Гнутове" з боку "ДНР" в'їзд і виїзд закритий. З "ДНР" людей не випускають ні в РФ ні в ОРЛО", - написав Лисянський у Facebook.

За його словами оточення ліквідованого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка намагається втекти з території псевдореспубліки.

"Найближче оточення Захарченко намагається втекти з території «ДНР». Переодягаються в цивільне і намагаються сховатися. Донецьк узятий в кільце військовою технікою, всі воєнізовані підрозділи НВФ приведені в бойову готовність", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вночі у Донецьку затримували людей. Бойовики приходили посеред ночі прямо у квартири місцевих жителів. За словами Лисянського, йому відомо про два випадки затримання.

Такий режим триватиме три дні, повідомив Лисянський з посиланням на джерела в НЗФ. За його словами наразі працює лише КПВВ "Станиця Луганська".

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня в ресторані "Сепар" в окупованому Донецьку прогримів вибух. В результаті був убитий ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко.