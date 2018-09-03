Цього року у безкоштовному муніципальному таборі "Діти Дніпра" відпочили 3,6 тисячі юних містян

Умови перебування у дитячому таборі з кожним роком поліпшуються. Так, цього сезону реконструювали басейн. Він має сучасну систему очищення води, підігрів та освітлення.

У муніципальному таборі «Діти Дніпра» завершився четвертий щорічний сезон. За 12 змін цього літа тут відпочило 3 тис. 600 дітей.

Умови перебування у дитячому таборі з кожним роком поліпшуються. Так, цього сезону реконструювали басейн. Він має сучасну систему очищення води, підігрів та освітлення.

Також із року в рік урізноманітнюється дозвілля юних відпочивальників. У таборі облаштували скаутське містечко, де досвідчені інструктори розповідали дітям про історію скаутського руху, навчали встановлювати намет, орієнтуватися на місцевості, розпалювати багаття. Вперше цього сезону у таборі провели військово-патріотичну гру. У складі команд діти виконували завдання на різних локаціях – перетягували канат, долали туристично-спортивні смуги перешкод, метали штучні гранати у ціль, стріляли з лука. За словами міського голови Бориса Філатова, мерія розвиватиме програму дитячих муніципальних таборів, зокрема військово-патріотичний напрям.

«Все – у формі гри, як подобається дітям. Ми маємо передати їм гордість за країну. Жодної воєнщини», – зазначив очільник Дніпра.

Також серед нововведень цього сезону: зустрічі дітей із представниками поліції, які розповідали про заходи безпеки, майстер-класи з робототехніки, самооборони, конкурси з боді-арту, танцювальні батли.

До наступного сезону планують продовжити ремонтні роботи на території дитячої бази відпочинку. Зокрема, у мерії хочуть оновити фасад будівель, замінити електрику та систему каналізації.

Загалом за чотири роки існування проекту у муніципальному таборі «Діти Дніпра» літні канікули провели майже 15,5 тис. дітей.

Як відомо, табір «Діти Дніпра» – безкоштовний соціальний проект, розрахований на дітей з 8 до 15 років. Тут юні дніпряни можуть розкрити свої спортивні та творчі здібності у повному обсязі. «Діти Дніпра» – це продовження проекту «Укропчик», який Борис Філатов започаткував, балотуючись на посаду міського голови. У 2016-му табір вийшов на загальноміський рівень.