Newsweek: Незалежність церкви України вдарить по геополітичних амбіціях Росії

Експерти вказують на те, як Москва використовує релігію в якості політичного інструменту.

Ще у квіті парламент України і православні українці звернулися до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням надати томос про автокефалію. Тепер українські церкви і уряд оптимістично очікують, коли нарешті їхнє прохання буде задоволене.

Однак, цей крок вдарить по геополітичним амбіціям Росії, пише Newsweek.

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«Це сильно вплине на статус Росії в православному глобальному світі. Також з геополітичної точки зору очевидно, що російський уряд користується релігією для того, щоб просувати російські геополітичні інтереси. Тож для Москви це буде серйозна стратегічна поразка», - сказав професор теології і директор Центру православних досліджень Фордгамського університету Арістотель Папаніколау.

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У Російської православної церкви всього 35 тисяч храмів. З них третина розташовані на території України. Тому російські релігійні лідери називають можливе визнання автокефалії української православної церкви «найбільшим розколом» з часів розпаду християнства на Східне і Західне.