В Раді пропонують заслухати Семерака щодо екологічної катастрофи на півночі Криму

Нардеп Бригинець закликає міністра екології у п'ятницю під час Години запитань до уряду доповісти про ситуацію.

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Бригинець пропонує заслухати у Верховній Раді міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака щодо екологічної катастрофи на півночі окупованого Росією Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бригинець заявив на засіданні парламенту.

«Ми останнім часом дуже багато чуємо про ту екологічну катастрофу, яка відбулася на межі з окупованим Кримом. І дуже хотілося б знати про цю катастрофу більше», - сказав він.

Бригинець запропонував у п'ятницю, 7 вересня, під час Години запитань до уряду у ВР міністр екології доповів про ситуацію, яка склалася в Криму.

«Екологічна катастрофа, яка відбувається на українській території, незважаючи на те, чи це територія окупована, чи не окупована, не може бути осторонь від наших турбот і наших інтересів», - наголосив Бригинець.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня на півночі Криму стався викид отруйних хімікатів з кислотонакопичувача заводу «Титан».

30 серпня кримські екологи та експерти дійшли висновку, що джерелом випаровування міг стати вміст кислотовідстійника заводу через спеку та відсутність води з Північно-Кримського каналу.

В Армянську та Яни Капу (Красноперекопську) металеві речі покриваються іржею, з дерев поопадало листя, у повітрі стоїть стійкий запах кислоти, на газонах подекуди лежать мертві птахи. Через забруднення повітря збільшилась кількість звернень жителів до медустанов, в аптеках утворився дефіцит сорбентів та марлевих пов’язок.

Окупанти вирішили зупинити роботу заводу на два тижні. З Перекопа ведеться евакуація дітей і жінок.

За даними Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, за допомогою хімічних детекторів неподалік від КПВВ «Чаплинка» фіксується наявність токсичних речовин у повітрі. Прикордонники сповістили про це органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи та евакуювали персонал з небезпечних місць несення служби.