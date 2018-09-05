До України почали з'їжджатися сотні паломників-хасидів на святкування іудейського Нового року (фоторепортаж)

Цього року свято триватиме з 9-го по 11 вересня.

Сотні паломників почали з'їжджатися до Умані на святкування Рош Ха-Шана.

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Головна їхня мета - відвідати у Новий рік могилу свого духовного наставника - Цадика Нахмана.

Цьогоріч свято триватиме з 9-го по 11 вересня. В аеропорт "Бориспіль" один за одним прибувають літаки з Тель-Авіва. Очікується, що до України прибудуть понад 40 тисяч вірян.

Як повідомлялося, минулого року в Умань на святкування іудейського Нового року прибули понад 30 тис. гостей з різних країн, у тому числі з Америки, Великобританії, Ізраїлю, Мексики, Голландії, Аргентини.