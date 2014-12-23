У Криму почали видавати зарплату монетами, на яких увічнена анексія півострова Росією

Про це розповіли працівники заповідника, які побажали залишитися неназваними, передає Крим.Реалії.

На монетах у 10 рублів зображений півострів з датою «референдуму» і «Ластівчине гніздо» з написами: «Російська Федерація» і «Республіка Крим».

При цьому працівники поскаржилися на те, що «замість новорічної премії або «13-ї зарплати», як це було раніше, працівникам видали голий оклад, навіть без обов'язкових стимулюючих надбавок».

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«Завдяки цим надбавкам зарплати співробітників заповідника виходять на середній рівень для працівників культури, про яких активно звітує керівництво. Але в підсумку, люди отримали від 1500 до 6000 рублів (25-100 доларів), залежно від окладу», - розповіли співробітники установи.

Більш того, за їх словами, таку зарплату обіцяють виплатити не раніше кінця січня.