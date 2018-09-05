Миколаївська область є прикладом впровадження пілотних проектів - Олексій Савченко про реалізацію ініціатив на Миколаївщині

Програма «Турбота», квартири учасникам АТО, грошові сертифікати на відкриття власної справи, розвиток інклюзивної освіти, житло для дітей-сиріт, реалізація проектів місцевого розвитку та проектів на отримання часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, ремонт інфраструктурних об’єктів – не повний перелік того, що впроваджується та вирішується у Миколаївській області під керівництвом голови ОДА Олексія Савченка.

Без урахування більше мільярда коштів, які постійно виділяються на утримання закладів освіти, тільки на розвиток, осучаснення, впровадження новітніх технологій у школах Миколаївщини було залучено 143 млн грн, зокрема з обласного бюджету - 47 млн грн. У рамках оголошеного головою облдержадміністрації Олексієм Савченком року освіти та інклюзивного навчання, у районах області створюються медіатеки та ресурсні кімнати. Вже цієї осені в області запрацює унікальний науково-дослідний центр що охоплює 2 напрямки: впровадження методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та використання спеціального корекційного обладнання, яке буде використовуватись у роботі з цими дітьми. Це всеукраїнський стартап, і до обласного проекту вже готові долучитися та співпрацювати п’ять областей України. Таким чином, Миколаївська область є новатором в цьому напрямку та задає темпи для всієї країни.

В свою чергу, програма «Турбота» дала можливість повністю закрити чергу на житло сімей учасників антитерористичної операції на сході України - інвалідам ІІІ групи. «Цього року разом із депутатами обласної ради та міської ради міста Миколаєва ми об’єднали зусилля. Тож на сьогодні черга повністю закрита. Програма «Турбота» - унікальна. Я б хотів, щоб всі області України взяли цю програму за основу і впроваджували її на місцях. Вона унікальна тим, що об’єднує зусилля депутатів усіх рівнів і дозволяє не створювати проблему, а вирішувати її. Так, за минулий рік було виділено 16,4 млн грн – це 37 квартир», - прокоментував Олексій Савченко.

Очільник області також зазначає, що у 2018 в обласному бюджеті на купівлю квартир миколаївським військовослужбовцям передбачено 10 млн грн на умовах співфінансування з місцевими бюджетами міст, районів, ОТГ. Також в області діє державна програма, відповідно до якої учасники АТО – інваліди І-ІІ груп та сім’ї загиблих у АТО військових мають право отримати компенсацію за купівлю житла.

Крім того, з метою соціальної підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції, за ініціативи голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка в області було затверджено унікальний порядок надання одноразової допомоги для відкриття власної справи учасникам АТО – конкурс проектів для старту власного бізнесу. Цього року з обласного бюджету на підтримку переможців даного конкурсу виділено 1 млн грн. Наразі вже 20 учасників антитерористичної операції отримали сертифікати на 50 тисяч гривень одноразової допомоги для відкриття власної справи. Унікальний пілотний проект вже беруть за приклад й інші регіони України.

Миколаївська область – одна з небагатьох областей, де ефективно діє проект часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами для малого та середнього підприємництва. В 2017 році за рівнем освоєння виділених коштів область зайняла перше місце. Цього року з обласного бюджету виділено вдвічі більшу суму – 4 млн грн. Так, створено 128 нових робочих місць, а участь у програмі взяли 32 підприємці, сфери діяльності яких різні – від фермерства до аптечного бізнесу.

Завдяки ініціативі Президента України Петра Порошенка, отримавши минулоріч з державного бюджету 19,5 млн грн на Миколаївщині було придбано 27 квартир дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування. «Цього ж року ми маємо вже понад 43 млн грн з державного бюджету на придбання квартир для таких дітей, а також для облаштування дитячих будинків сімейного типу», - зазначає Олексій Савченко.