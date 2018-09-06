Під Києвом, на території ЖК City Lake, відкрили школу для успішних дітей Astor School

У житлову комплексі «City Lake», що знаходиться у Білогородці Київської області, компанія-девелопер «Білий Шоколад» урочисто відкрила приватну школу Astor School, у якій дітей навчатимуть за канадською системою. Відкриття відбулося 1 вересня 2018 року.

140 учнів, які переступили поріг цього унікального навчального закладу, з першого класу будуть навчати основам бізнесу та створенню власних стартапів, виховуючи з них майбутніх лідерів.

Нова школа розміщена на території ЖК «City Lake», де є все необхідне для комфортного життя. Тут є і школа, і дитячий садочок, і супермаркети. Також є кафе та окремий вихід до озера та пляжу. Місце обрано не випадково, адже поєднання зручного розташування школи та чисте повітря передмістя – найкращий майданчик для зростання майбутніх успішних бізнесменів та лідерів.

Андрій Пеллероа, директор школи Astor School, у коментарі розповів, що у школі діятиме своя «криптовалюта».

«Ми прагнемо, аби кожен наш учень навчаючись у школі вже міг заробляти власні кошти. Тому ми запровадили "дитячу криптовалюту", за допомогою якої дитина зможе оплачувати собі навчання та купувати бажані речі у школі. Отримати її можна завдяки гарним оцінкам, проявам активності та гарній поведінці», - наголосив він.

Astor School обладнана за останнім словом техніки. Сучасні просторі класи обладнані зручними меблями та інтерактивними дошками. Також у школі облаштовані зручні зони для харчування, спорту і відпочинку. Висококваліфіковані викладачі окрім предметів, що передбачені державною освітньою програмою, навчатимуть дітей впевненості, лідерським якостям, фінансовій грамоті та продуктивній роботі в команді.

«Кожна школа повинна бути такою, аби учні навчались із задоволенням: це і цікаві уроки, і гарно оформлені класи, і смачне харчування, багато інтерактиву та всебічний розвиток кожного. Astor School вдалося зробити саме такою», - говорить Максим Зуєв, сільський голова м. Білогородка.

У Astor School впроваджена інклюзивна система освіти, тобто дітей з обмеженими можливостями не виокремлюють у спеціальні класи, а проводять навчання разом із іншими учнями. Це сприяє становленню гармонійної особистості та полегшенню навчанню.

«Сучасне суспільство вимагає широкого розвитку та якісної інфраструктури від житлових комплексів. Тому наша компанія відповідає трендам, показуючи напрямок у розвитку освіти та забезпечуючи мешканців усім необхідним», - зазначив Ігор Савін, виконавчий директор компанії «Білий Шоколад».

Зазначимо, назва школи походить від прізвища Астор. Цей рід є одним з найбільших представників американської буржуазної аристократії XIX–XX століть.

Довідка

Компанія «Білий Шоколад» є девелопером повного циклу і виконує функції інвестора, забудовника, проектувальника, замовника, генерального підрядника в одному обличчі, і таким чином, забезпечує постійний контроль та високу якість на усіх етапах роботи.

Компанія активно працює у сфері будування індивідуальних житлових об’єктів та бізнес-центрів з моменту свого заснування у 2000 році. Створена за цей період команда професіоналів та накопичений досвід дозволили реалізувати новий сучасний проект житлового багатофункціонального комплексу європейського зразка – ЖК «City Lake» «Center», а також котеджне містечко «Villaggo».

Усі проекти реалізовані компанією мають індивідуальний стиль, який відрізняє їх від інших новобудівель. Завдяки своєму досвіду, відповідальності та стабільної праці компанія здобула репутацію надійного забудовника, який ніколи не порушує строки здачі об’єктів.