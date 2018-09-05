Частина мешканців Волині через відключення аналогового ТБ змушені дивитися російські та білоруські телеканали (відео)

У селян, в яких немає тюнера, або супутникової антени, телевізор тепер "ловить" тільки білоруські і російські телеканали.

Відрізані від світу, а тепер і від інформації - на Волині у віддалених селах та на хуторах люди лишилися без телебачення.

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У селян, в яких немає тюнера, або ж супутникової антени, телевізор тепер тільки шумить. А у селі Самари ті, хто не купили супутникові антени дивляться тепер білоруські і російські телеканали.

Як йдеться у сюжеті програми на ТРК Аверс, після відключення аналогового телебачення, місцеві жителі залишилися в інформаційному вакуумі. У селі Самари і околишніх хуторах люди живуть практично в лісі, і після відімкнення аналогового телебачення їхні телевізори перестали транслювати низку всеукраїнських і регіональних телеканалів. В репортажі зазначається, що люди лишилися без регіональних каналів через те, що не всі з них є на супутнику. Зараз вони дивляться білоруські і російські телеканали. Місцеві жителі кажуть, що канали сусідніх країн "тягнуть", а українські ні. І бажають, аби хоч один український канал був. "Я б хотів слухати українські канали, дивлюся білоруські і російські, а не українські, і вірю тому, що передають", - каже місцевий житель.

Українське цифрове тут не тягне, і слухають місцеві жителі тепер не про Порошенка, а про Лукашенка.