Мінсоцполітики повідомляє про понад 730 тисяч зареєстрованих переселенців
13:39, 23 грудня 2014Суспільство
0 0
Станом на 22 грудня органами соціального захисту населення взято на облік 736 тис. 169 переселенців з Донбасу та Криму, що становить 499 тис. 722 сім’ї.
В Україні зареєстровано понад 730 тисяч переселенців / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики України.
Щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання призначено 196 тис. 749 сім’ям.
Читайте такожЧисло внутрішніх переселенців в Україні наблизилося до 600 тисячЗа даними Мінсоцполітики, вже 136 тис. 691 сім’я отримала зазначену грошову допомогу загальною сумою 251 млн грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter