Мінсоцполітики повідомляє про понад 730 тисяч зареєстрованих переселенців

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

Щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання призначено 196 тис. 749 сім’ям.

Читайте такожЧисло внутрішніх переселенців в Україні наблизилося до 600 тисячЗа даними Мінсоцполітики, вже 136 тис. 691 сім’я отримала зазначену грошову допомогу загальною сумою 251 млн грн.