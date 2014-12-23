Половина українців довіряє соцопитуванням - опитування

Про це свідчать дані опитування КМІС, які цитує ZN.UA.

При цьому 9% респондентів заявили, що не довіряють соцопитуванням, 40% не змогли відповісти, а 3% відмовилися відповідати.

Як відзначають соціологи, рівень довіри до результатів соцопитувань за останні 12 років спочатку істотно підвищився з 36% у 2002 році до 47% у 2004 році, а потім залишався стабільним приблизно на одному рівні з коливаннями в межах похибки вибірки (46-51%).

Читайте такожТрохи більше половини українців підтримують вступ до НАТО - опитуванняУ грудні 2014 року найбільший рівень довіри до результатів соціологічних досліджень зафіксовано Західному регіоні (59%), на другому місці за рівнем довіри - Центральний регіон (51%). Найнижчий рівень довіри у Східному регіоні (39%), наближається до нього Південний регіон - 42%.

КМІС провів соцопитування з 5 по 15 грудня 2014 року середовищ 2011 респондентів за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України старше 18 років. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: - 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.