Таргани, пил та бруд: евакуйованих з Армянська дітей заселили у непридатні для життя номери (фото)

Дану інформацію підтвердив підконтрольний РФ мер Євпаторії Андрій Філонов.

Окупанти розмістили евакуйованих з Армянська дітей у непридатних для життя санаторіях Криму.

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Як повідомляє «Крим.Реалії», цю інформацію підтвердив, зокрема, підконтрольний РФ мер Євпаторії Андрій Філонов, підкресливши, що наразі дітей переводять в інші приміщення.

Раніше в соцмережах почали поширюватися фотографії, зроблені в євпаторійському таборі імені Гагаріна. Евакуйовані з дітьми батьки скаржилися, що їх заселили «в номери з тарганами, пилом, брудом, сміттям».

У коментарі до публікації Філонов, як наголошується, підтвердив, що такі побутові умови "зустрічаються в муніципальних таборах". Він пообіцяв провести перевірку, та, в разі підтвердження, переселити дітей в інші приміщення.

Пізніше він заявив, що «робота вже ведеться, люди переселяються», пославшись на «накладки з номерним фондом».

У соцмережах з'явилися аналогічні скарги і на санаторії інших міст Криму. Зокрема - у Саках.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня на півночі Криму стався викид отруйних хімікатів з кислотонакопичувача заводу «Кримський титан». 30 серпня кримські екологи та експерти дійшли до висновку, що джерелом випаровування міг стати вміст кислотонакопичувача заводу, через спеку та відсутность води з Північно-Кримського каналу.

В Армянську і Яни Капу (Красноперекопськ) металеві предмети покриваються іржею, з дерев опало листя, в повітрі стоїть стійкий запах кислоти, на газонах іноді лежать мертві птахи. Через забруднення повітря збільшилась кількість звернень жителів в медустанови, в аптеках утворився дефіцит сорбентів і марлевих пов'язок.

Окупанти вирішили зупинити роботу заводу на два тижні. З Армянська евакуювали дітей.