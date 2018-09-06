У Вишневому почалося будівництво парку на місці скандальної забудови - СПУ

І.Кива разом з членами партії, активістами та небайдужими жителями Вишневого висадили дерева на території майбутнього парку.

У Вишневому на місці незаконної забудови почали розбивати парк.

У роботах взяв участь глава Соціалістичної партії України Ілля Кива, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті.

«Це буде парк примирення. Парк взаєморозуміння і взаємоповаги - ось як я це називаю! Це той момент, коли люди вміють домовлятися і знаходять точки дотику. Коли чують один одного. Коли забудовник йде на поступки, коли суспільство, розуміючи це, також робить кроки назустріч, які зміцнюють нашу країну і майбутнє наших дітей», - заявив голова СПУ.

І.Кива разом з членами партії, активістами та небайдужими жителями Вишневого висадили дерева на території майбутнього парку.

Голова СПУ також спростував сумніви деяких учасників акції в тому, що забудовник дійсно має намір слідувати озвученого плану забудови. Він підтвердив, що площа, передбачена саме для створення парку, становить 5 Га, і вона не враховує територію, на якій буде будуватися дитячий сад. При цьому І. Кива вказав на план подальшої забудови.

У події, яка відбувалася в рамках акції «Парку в Вишневому бути!», також взяли участь члени СПУ, активісти, місцеві жителі і представники забудовника «Євро 2000»

Як повідомлялося, після втручання голови Соціалістичної партії в конфлікт, який тривав близько трьох років навколо незаконного будівництва у м. Вишневе, забудовнику і громадськості вдалося домовитися. Забудовник «Євро 2000» висунув компромісну пропозицію побудувати за свої кошти дитячий сад, збільшити паркову зону на 5 га і виділити на її благоустрій 500 тис дол, при цьому зберігши частину території під будівництво житлових будинків.