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Помилочка вийшла: МЗС похвалився фейковою новиною про український кавун-гігант

12:30, 07 вересня 2018
Суспільство
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Новина про кавуні виявилася фейком / фото Facebook Андрій Козак

Міністерство закордонних справ України похвалилось на одній зі своїх сторінок у Facebook фейковою новиною про 119-кілограмовий кавун, який нібито був вирощений в Херсонській області.

«Найбільша ягода в світі. Ось такі кавуни народить щедра земля Херсонській області», — написали у відомстві. Фото «кавуна-гіганта з Херсонської області» поділився депутат міськради Херсона Віталій Богданов.

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Як виявилося, цей кавун був вирощений в американському штаті Мічиган в 2013 році. Такі дані наводяться на сайті Клуб любителів гігантських арбузов.

фото giantwatermelongrowers.com

«Це фото Білла в 2013 році. Він встановив новий рекорд штату Мічиган, а також новий світовий рекорд!», – йдеться в описі фото.

Раніше під Київ прибула баржа з херсонськими кавунами.

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Теги: #рекорд#баржа з кавунами