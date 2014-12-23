У Хмельницькому відкрився музей остарбайтерів

Як повідомив УНІАН директор архіву Володимир Байдич, це перший в Україні музей остарбайтерів. Він нараховує до 2000 справ, частину з яких передало обласне управління СБУ. Також серед експонатів представлені листи остарбайтерів.

За словами директора, на сьогодні це вся експозиція музею.

Байдич зауважив, що рік тому у нього була дещо інша ідея з облаштування музею остарбайтерів.

Читайте такожУ Києві презентовано “Книгу мертвих” з інформацією про загиблих в часи війни у німецькому місті Брауншвайг “Наш проект музею став переможцем і виграв 240 тис. грн у фонду “Взаєморозуміння і примирення”. Проте кошти були перераховані в український банк, який згодом збанкрутував. Ми не втрачаємо сподівання, що ці кошти вдасться повернути і втілити заповітну мрію – встановити у музеї залізничний вагон, який максимально мав бути схожим до того, яким вивозили українців до Німеччини на примусові роботи”, - пояснив директор.

Довідка УНІАН. Протягом 1942-1944 років з Хмельницької області до Німеччини примусово було вивезено 117 тисяч осіб. На 1949 рік назад до України повернулось 92 тис. людей.