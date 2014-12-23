Вперше в історії Кабмін буде фінансувати охорону музеїв

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури, відповідна норма передбачена проектом закону про внесення змін до Бюджетного кодексу (щодо захищених видатків) (реєстраційний номер 1576), який 22 грудня Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради.

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Законопроект передбачає віднесення до захищених видатків державного бюджету видатків на охорону музеїв і заповідників.

«Вперше в історії бюджетного процесу витрати на охорону музеїв і заповідників не можна буде скоротити. Вони гарантовано будуть фінансуватися в повному обсязі. Адже захист музейних цінностей в нинішніх складних умовах - це питання національної безпеки України», - сказав віце-прем'єр, міністр культури В'ячеслав Кириленко.