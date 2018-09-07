У Херсонській області закрили низку шкіл і дитсадків через "хіматаку" в Криму

Дітей з прикордонних з Кримом населених пунктів відправлять на оздоровлення в табори на Чорноморському узбережжі.

У населених пунктах Каланчацького та Чаплинського районів Херсонської області призупинено навчальний процес у школах та дитячих садках у зв'язку з екологічною ситуацією на півночі тимчасово окупованого Криму у зв'язку з діяльністю заводу «Кримський титан».

Як повідомляє прес-служба Херсонської обласної державної адміністрації, відповідне рішення було прийнято у ніч з 6 на 7 вересня на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно з рішенням, прийнято призупинити навчальний процес у школах і дитячих садках, розташованих у зоні можливого ураження.

Також комісія постановила відправити дітей з прикордонних з Кримом населених пунктів на оздоровлення в табори на Чорноморському узбережжі.

Крім того, на засіданні прийнято рішення призупинити роботу пунктів пропуску «Каланчак», «Чаплинка» в бік окупованого півострова. На територію Криму можна потрапити тільки через пункт пропуску «Чонгар».

У пунктах пропуску «Каланчак» і «Чаплинка» обладнані мобільні медпункти для можливого надання допомоги постраждалим у разі необхідності.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня на півночі Криму стався викид отруйних хімікатів з кислотонакопичувача заводу «Кримський титан».

30 серпня кримські екологи та експерти дійшли висновку, що джерелом випаровування міг стати вміст кислотоотстойника заводу з-за спеки і відсутності води з Північно-Кримського каналу.

В Армянську і Яни Капу (Красноперекопськ) металеві предмети покриваються іржею, з дерев опало листя, в повітрі стоїть стійкий запах кислоти, на газонах іноді лежать мертві птахи. Через забруднення повітря збільшилась кількість звернень жителів в медустанови, в аптеках утворився дефіцит сорбентів і марлевих пов'язок.

Окупанти вирішили зупинити роботу заводу на два тижні, евакуювати дітей і жінок.

Також на адмінмежі з Кримом у Херсонській області прикордонники фіксують наявність токсичних речовин у повітрі. 4 вересня кілька прикордонників на адмінкордоні відчули погіршення стану здоров'я із-за хімічних викидів заводу.

5 вересня представник Міноборони Олександр Мотузяник з посиланням на Головне управління розвідки заявив, що погіршення екологічної обстановки на півночі окупованого Криму відбулося в результаті попадання снарядів у відстійники хімічних відходів титанового і содового заводів під час військових навчань збройних сил РФ.