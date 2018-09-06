В зоні викидів "Кримського титану" знаходяться шість сіл Херсонської області - ОДА

У селах, розташованих на адмінкордоні з Кримом, закінчилися медичні маски.

У Херсонській області, в Каланчацькому та Чаплинському районах, шість сіл знаходяться в зоні викидів заводу "Кримський Титан", розташованого недалеко від окупованого Армянська.

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Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрій Гордєєв, передає "Громадське радіо". За його словами, шість населених пунктів Херсонської області в Каланчацькому та Чаплинському районах підпадають під викиди заводу, в залежності від напрямку вітру.

"Не можна сказати, що так було завжди. Викиди такого характеру - це жирні відкладення з вмістом сірчистої кислоти і іншими інгредієнтами. Такого ще не було. Ми цілодобово проводимо моніторинг повітря. Працюють медичні групи для того, щоб виявити причинно-наслідковий зв'язок між поганим самопочуттям і хімічними елементами, які є в повітрі і на цій території", - сказав Гордєєв.

Він заперечує, що причиною забруднення є кислотонакопичувач, як стверджує окупаційна влада. За його словами, шкідливими є викиди заводу. «Це викиди безпосередньо з заводу під час технологічного процесу, який ним не контролюється. Якщо ми подивимося, як йде дим з труб, то він піднімається на деяку висоту, потім через важкість осідає ближче до землі і перетворюється з білого в коричневий», - розповів голова ОДА.

За його словами, підстав для евакуації жителів сіл біля адмінкордону з окупованим Кримом поки немає.

Він також зазначив, що після того, як медики зроблять висновки обстежень, обласна влада вирішить, чи призупиняти навчальний процес для дошкільнят.

"На сьогоднішній день медики контролюють ситуацію, обстежують дітей. Ми готуємо моделі поведінки, у нас є потужності, ресурси для того, щоб у разі надзвичайних ситуацій можна було евакуювати», - сказав Гордєєв.

В даний час засоби захисту, які люди скуповують після викидів на заводі, закінчилися в селах, розташованих поблизу адміністративного кордону з Кримом. Однак, незважаючи на це, діти продовжують ходити в школи і дитячі садки, оскільки для закриття навчальних закладів необхідні офіційні виміри лікарів та екологів, які приїхали напередодні, 5 вересня.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області госпіталізували в обласну лікарню 15 дітей з підозрою на хімічне отруєння внаслідок викидів шкідливих речовин на заводі "Кримський титан".

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини. У зв'язку з ризиком екологічної катастрофи "Кримський титан" призупиняє виробництво на два тижні, а окупаційна влада евакуювала дітей з Армянська в санаторії на узбережжі.

На адмінкордоні з Кримом були зафіксовані перші випадки отруєнь прикордонників, які працюють у безпосередній близькості від заводу "Кримський титан".