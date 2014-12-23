Священний Синод УПЦ прийняв програму адресної допомоги жителям Донбасу

Як повідомляє "УНІАН-Релігії", про це було заявлено сьогодні на засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви (Журнал №68).

Члени Синоду наголосили на важливості продовження роботи в соціально-гуманітарному напрямку, а також на тому, що дана програма розробляється для ефективного розподілу гуманітарної та матеріальної допомоги.

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"Враховуючи значимість такого проекту, закликати усіх вірних Української Православної Церкви до участі у програмі Синодального відділу УПЦ з соціально-гуманітарних питань до надання адресної допомоги жителям Донецької та Луганської областей, вимушеним переселенцям, військовослужбовцям, пораненим і постраждалим під час воєнних дій у зоні АТО", - йдеться у документі.

Дана програма буде реалізовуватися в співпраці з благодійним фондом «Фавор», створеним в Києві з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія у вересні 2014 року.