Карнавальна хода на День міста у Дніпрі потрапила до реєстру рекордів України (фото)

Цього року для учасників ходи коштом міського бюджету започаткували призи.

8 вересня, у День міста, в Дніпрі провели святкову Карнавальну ходу I love Dnipro. Вона зібрала 10 тис. 237 осіб. Це – новий рекорд, який зафіксували представники Національного реєстру рекордів України у категорії «Наймасовіша святкова хода до Дня міста».

Карнавал – нова традиція святкування дня народження Дніпра. Вперше такий захід влаштували торік. Стартувала хода на площі Героїв Майдану. Очолили її військові оркестри. Далі йшли колони байкерів, ретро-автомобілів, карнавальні платформи, які учасники свята робили власноруч. Між платформами у яскравих костюмах з’являлися вихованці позашкільних навчальних закладів, гуртків, творчих колективів, спортивних клубів, студенти закладів вищої освіти, представники національних культурних центрів міста.

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«Ми готувалися до того, що буде цікаво та гарно. Але все, що тут відбулося, перевершило наші очікування. Карнавал вдався. Радує, що тут багато молоді, яка виявила бажання взяти участь у святі. Тепер потрібно зробити карнавал у наступному році ще кращим та більшим», – сказав заступник міського голови Дніпра Олександр Шикуленко.

Цього року для учасників ходи коштом міського бюджету започаткували призи. 10 тис. грн за найкращий костюм отримали представники Університету митної справи та фінансів. Їхній костюм «Гандзя» важить 42 кілограми, а представляли його 10 осіб. 50 тис. грн за найкращу колону розділили представники ДЮЦ «Штурм» та студенти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. По 25 тис. грн отримали збірна платформа позашкільних закладів освіти міста «Моє позашкілля» та платформа від Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Святкова Карнавальна хода завершилася на майданчику біля Державного цирку. Там учасники розгорнули величезний прапор міста розміром 12х18 м.